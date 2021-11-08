***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975589
BIST
16:551.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,41
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.607
En Düşük
1.589
16:559,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:5511,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0356
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:55570,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,09
|Açılış
|: 570,07
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.486.073
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|15.538.446
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.019.630
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|13.683.143
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|162.081.949
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,07
|29.848.280
|% -5,79
|
|BJKAS
|5,88
|117.979.008
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|173.574.719
|% -4,84
|
|THYAO
|17,98
|2.479.211.074
|% 1,87
|
|GARAN
|10,67
|2.181.923.117
|% 0,57
|
|PETKM
|7,10
|1.882.396.604
|% 6,29
|
|ASELS
|16,99
|841.587.552
|% 1,61
|
|SISE
|8,97
|741.082.451
|% 1,82
|
|PETKM
|7,10
|1.882.396.604
|% 6,29
|
|TSKB
|1,64
|414.218.830
|% 4,46
|
|GARAN
|10,67
|2.181.923.117
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,01
|586.872.429
|% 0,00
|
|THYAO
|17,98
|2.479.211.074
|% 1,87
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7230
|9,7241
|% 0,46
|
|Euro
|11,2485
|11,2548
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,1439
|13,2099
|% 0,90
|
|Frank
|10,5952
|10,6590
|% 0,25
|
|Riyal
|2,5883
|2,6013
|% 0,61
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,88
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.760
|3.817
|19,00
|
|Tam
|3.744
|3.838
|20,92
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,12
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,46
|
Seans Raporu
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