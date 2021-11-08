***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975611
BIST
16:471.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.607
En Düşük
1.589
16:479,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:4711,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0501
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:47569,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,36
|Açılış
|: 569,33
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:47
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.430.817
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|87.954.847
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.713.347
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|13.559.819
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|161.887.804
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,08
|29.356.523
|% -5,70
|
|BJKAS
|5,88
|117.764.843
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|172.659.942
|% -4,84
|
|THYAO
|17,94
|2.461.874.400
|% 1,64
|
|GARAN
|10,67
|2.163.116.363
|% 0,57
|
|PETKM
|7,11
|1.824.653.518
|% 6,44
|
|ASELS
|17,02
|838.166.408
|% 1,79
|
|SISE
|8,97
|728.867.631
|% 1,82
|
|PETKM
|7,11
|1.824.653.518
|% 6,44
|
|TSKB
|1,64
|412.952.581
|% 4,46
|
|GARAN
|10,67
|2.163.116.363
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,02
|586.022.103
|% 0,33
|
|THYAO
|17,94
|2.461.874.400
|% 1,64
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7300
|9,7338
|% 0,56
|
|Euro
|11,2636
|11,2693
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1429
|13,2088
|% 0,89
|
|Frank
|10,5957
|10,6595
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5886
|2,6016
|% 0,62
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,88
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.760
|3.817
|19,00
|
|Tam
|3.744
|3.838
|20,92
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,12
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,46
|
Seans Raporu
16:47
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17:01EGEPO
Yüzde 4.63 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 289, 842 adet işlem
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16:58XU030
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16:58XU100
Endeks 1, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 19, 610.00 milyon TL de
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16:58VERUS
Yüzde 5.72 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 068, 790 adet işlem