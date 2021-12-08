***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 09:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981767
BIST
12:342.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,27
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:3413,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2046
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7045
En Düşük
13,4450
12:3415,4831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2660
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4831
En Düşük
15,1751
12:34784,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,62
|Açılış
|: 785,14
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BAGFS
|13,97
|11.196.351
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.725.459
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|587.976
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.759.761
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.406.050
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.436.228
|% -9,93
|
|SISE
|14,58
|2.223.723.024
|% -0,61
|
|THYAO
|20,08
|1.948.531.999
|% 4,58
|
|GARAN
|11,96
|1.725.374.154
|% 1,10
|
|ASELS
|23,82
|1.539.173.143
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,68
|1.047.805.973
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,62
|907.346.982
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|366.542.984
|% 1,85
|
|SISE
|14,58
|2.223.723.024
|% -0,61
|
|GARAN
|11,96
|1.725.374.154
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,23
|154.892.483
|% 0,82
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6469
|13,6511
|% 1,19
|
|Euro
|15,4055
|15,4227
|% 1,35
|
|Sterlin
|18,0089
|18,0992
|% 1,11
|
|Frank
|14,7017
|14,7903
|% 1,19
|
|Riyal
|3,6259
|3,6440
|% 1,15
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|4,40
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,14
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|13,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|11,26
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|5,45
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,21
|