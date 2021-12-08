***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 09:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981768
BIST
11:042.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 21,94
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:0413,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1510
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:0415,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1988
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4319
En Düşük
15,1751
11:04783,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,06
|Açılış
|: 783,53
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MZHLD
|38,76
|2.166.917
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.909.314
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|473.813
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.257.995
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.996.724
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|39.879.527
|% -7,14
|
|SISE
|15,01
|1.382.107.490
|% 2,32
|
|THYAO
|20,20
|1.323.672.870
|% 5,21
|
|ASELS
|24,02
|1.094.691.492
|% 4,07
|
|GARAN
|11,88
|628.727.979
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,64
|602.026.118
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,64
|602.026.118
|% 1,96
|
|SISE
|15,01
|1.382.107.490
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,24
|92.888.144
|% 1,64
|
|THYAO
|20,20
|1.323.672.870
|% 5,21
|
|EKGYO
|2,42
|148.613.886
|% 0,83
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6333
|13,6411
|% 1,12
|
|Euro
|15,3910
|15,4159
|% 1,31
|
|Sterlin
|17,9909
|18,0812
|% 1,01
|
|Frank
|14,6875
|14,7760
|% 1,10
|
|Riyal
|3,6193
|3,6374
|% 0,97
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,83
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,15
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|