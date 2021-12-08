***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 09:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981773
BIST
11:022.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:0213,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1552
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:0215,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1927
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4319
En Düşük
15,1751
11:02783,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,24
|Açılış
|: 783,92
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MZHLD
|38,76
|2.145.948
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.731.609
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|463.429
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.173.183
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.915.836
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|36.814.713
|% -7,94
|
|SISE
|14,93
|1.284.824.185
|% 1,77
|
|THYAO
|19,95
|1.085.237.831
|% 3,91
|
|ASELS
|24,00
|1.057.583.729
|% 3,99
|
|GARAN
|11,89
|581.868.900
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|553.495.453
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,63
|553.495.453
|% 1,68
|
|SISE
|14,93
|1.284.824.185
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,23
|91.203.346
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,42
|146.963.468
|% 0,83
|
|THYAO
|19,95
|1.085.237.831
|% 3,91
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6308
|13,6449
|% 1,15
|
|Euro
|15,3843
|15,4173
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,9623
|18,0524
|% 0,85
|
|Frank
|14,6769
|14,7653
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6149
|3,6331
|% 0,85
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,15
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,79
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,41
|