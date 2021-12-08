***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 09:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981776
BIST
11:122.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,76
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:1213,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1511
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:1215,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2135
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:12784,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 10,27
|Açılış
|: 784,65
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:09
|MZHLD
|38,76
|2.174.669
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.985.104
|% 9,95
|
|TGSAS
|17,91
|27.258.512
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.326.268
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|9.098.926
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|14,94
|1.414.696.585
|% 1,84
|
|THYAO
|20,12
|1.397.578.295
|% 4,79
|
|ASELS
|24,02
|1.117.081.911
|% 4,07
|
|GARAN
|11,88
|642.061.999
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,63
|622.938.025
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,63
|622.938.025
|% 1,68
|
|SISE
|14,94
|1.414.696.585
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,23
|93.217.853
|% 0,82
|
|THYAO
|20,12
|1.397.578.295
|% 4,79
|
|EKGYO
|2,43
|165.336.541
|% 1,25
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6423
|13,6487
|% 1,18
|
|Euro
|15,4091
|15,4251
|% 1,37
|
|Sterlin
|17,9939
|18,0841
|% 1,03
|
|Frank
|14,6850
|14,7735
|% 1,08
|
|Riyal
|3,6191
|3,6372
|% 0,96
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,65
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,96
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-0,51
|
Seans Raporu
11:09
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