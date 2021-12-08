***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 09:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981777
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
0
En Düşük
0
18:0513,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1012
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
18:0515,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1492
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
18:05779,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,59
|Açılış
|: 779,96
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISDMR
|24,52
|208.421.218
|% 10,11
|
|MTRYO
|1,81
|1.103.309
|% 2,22
|
|MIATK
|32,74
|395.503.810
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,57
|57.324.444
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,75
|45.677.922
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,61
|102.199.904
|% 0,00
|
|DMSAS
|9,29
|20.465.571
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,65
|174.543.286
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,57
|57.324.444
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,75
|45.677.922
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% 0,00
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 0,00
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,00
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5746
|13,5913
|% 0,75
|
|Euro
|15,3195
|15,3663
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,9448
|18,0348
|% 0,75
|
|Frank
|14,6438
|14,7320
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6103
|3,6284
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,96
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEDEF
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17:54
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR