***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981793
BIST
10:122.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,45
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:1213,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1021
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:1215,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1398
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:12780,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,84
|Açılış
|: 780,33
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|10.817.428
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|311.195
|% 9,94
|
|BASCM
|14,50
|403.651
|% 8,94
|
|CRDFA
|4,86
|13.059.229
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|5.590.614
|% -9,95
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|15,30
|394.884.420
|% 4,29
|
|ASELS
|24,12
|309.793.137
|% 4,51
|
|KRDMD
|9,75
|121.675.276
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,60
|110.119.424
|% 0,84
|
|GARAN
|11,88
|106.631.348
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,60
|110.119.424
|% 0,84
|
|ODAS
|1,66
|44.613.728
|% -0,60
|
|SISE
|15,30
|394.884.420
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,23
|31.175.311
|% 0,82
|
|TSKB
|1,64
|34.494.851
|% 1,23
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5804
|13,5922
|% 0,76
|
|Euro
|15,3364
|15,3569
|% 0,92
|
|Sterlin
|17,9530
|18,0431
|% 0,80
|
|Frank
|14,6559
|14,7441
|% 0,88
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 0,77
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,61
|
|Altın Gr.
|781
|781
|6,57
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,35
|