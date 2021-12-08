***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981796
BIST
11:312.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,95
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:3113,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1255
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:3115,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1576
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:31784,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,65
|Açılış
|: 784,02
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:31
|MZHLD
|38,76
|2.229.825
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.201.259
|% 9,95
|
|TGSAS
|17,91
|30.523.864
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.457.459
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.104.364
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|65.419.013
|% -7,14
|
|SISE
|14,83
|1.585.122.552
|% 1,09
|
|THYAO
|20,02
|1.524.228.388
|% 4,27
|
|ASELS
|23,92
|1.176.373.062
|% 3,64
|
|GARAN
|11,92
|817.730.952
|% 0,76
|
|KRDMD
|9,81
|758.857.838
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,64
|695.722.980
|% 1,96
|
|SISE
|14,83
|1.585.122.552
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,23
|97.056.107
|% 0,82
|
|KRDMD
|9,81
|758.857.838
|% 1,13
|
|THYAO
|20,02
|1.524.228.388
|% 4,27
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5977
|13,6156
|% 0,93
|
|Euro
|15,3455
|15,3747
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,0089
|18,0992
|% 1,11
|
|Frank
|14,7092
|14,7978
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6255
|3,6436
|% 1,14
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|1,12
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,28
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,07
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,49
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:42AYCES
Yüzde 4.77 oranında artışla 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 742 adet işlem
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11:41ISMEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 616 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, TKFEN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 92 artarak (% 1.19 ) 1, 778
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, BAGFS, RNPOL, ISBIR, PCILT, MZHLD, TGSAS