***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 18:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981691
BIST
15:361.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:3613,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2305
|Açılış
|: 13,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:3615,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,3060
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5231
En Düşük
15,1751
15:36787,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 12,91
|Açılış
|: 787,28
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BAGFS
|13,97
|11.425.668
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.494.005
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.106.877
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.033.809
|% -9,97
|
|THYAO
|20,10
|3.551.568.423
|% 4,69
|
|GARAN
|11,94
|3.179.395.295
|% 0,93
|
|SISE
|14,65
|3.028.672.041
|% -0,14
|
|ASELS
|23,92
|1.969.338.580
|% 3,64
|
|KRDMD
|9,67
|1.814.244.241
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,50
|1.192.070.250
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,61
|1.178.196.828
|% 1,12
|
|TSKB
|1,64
|455.849.380
|% 1,23
|
|GARAN
|11,94
|3.179.395.295
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,22
|273.335.452
|% 0,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7158
|13,7206
|% 1,71
|
|Euro
|15,5037
|15,5231
|% 2,01
|
|Sterlin
|18,0570
|18,1475
|% 1,38
|
|Frank
|14,7944
|14,8835
|% 1,83
|
|Riyal
|3,6492
|3,6675
|% 1,80
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|10,76
|
|Yarım
|2.498
|2.563
|7,08
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|0,43
|
Seans Raporu
15:36
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15:47KRVGD
Yüzde 4.18 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 648 adet işlem
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Endeks 1, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 35, 252.00 milyon TL de
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15:45UNLU
Yüzde 6.71 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 395, 048 adet işlem
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15:43CLEBI
Yüzde 4.64 oranında artışla 205.10 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 815 adet işlem