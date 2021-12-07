***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 18:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981698
BIST
16:492.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 28,97
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:4913,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2126
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:4915,5310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3139
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5310
En Düşük
15,1751
16:49784,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 10,44
|Açılış
|: 784,82
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.646.290
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.240.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.420.932
|% -9,97
|
|THYAO
|20,32
|4.149.630.394
|% 5,83
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|ASELS
|24,04
|2.233.163.203
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,75
|2.081.549.181
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.771.412.019
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.340.228.666
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|487.076.915
|% 1,85
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6987
|13,7027
|% 1,58
|
|Euro
|15,4988
|15,5310
|% 2,06
|
|Sterlin
|17,9730
|18,0631
|% 0,91
|
|Frank
|14,7437
|14,8325
|% 1,48
|
|Riyal
|3,6310
|3,6492
|% 1,30
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-1,00
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,30
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.158
|5.289
|5,35
|
|Yarım
|2.493
|2.559
|2,59
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|
Seans Raporu
16:49
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17:00XU100
Endeks 2, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 42, 133.00 milyon TL de
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17:00CEOEM
Yüzde 7.42 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 327 adet işlem
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16:59RYGYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 935 adet işlem
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16:58BOSSA
Yüzde 6.93 oranında artışla 33.02 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 495 adet işlem
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16:57SEKUR
Yüzde 7.36 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 931 adet işlem