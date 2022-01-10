***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 17:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992099
BIST
17:292.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,47
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2913,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0672
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2915,6823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0430
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:29798,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,35
|Açılış
|: 798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|ATATP
|69,35
|49.157.511
|% 9,30
|
|KARYE
|16,70
|70.262.225
|% 7,60
|
|PAMEL
|94,40
|16.413.669
|% 7,09
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|IHAAS
|10,08
|4.496.544
|% -4,00
|
|TETMT
|326,00
|7.919.543
|% -3,26
|
|MIATK
|36,32
|10.096.319
|% -1,57
|
|PENTA
|380,90
|18.543.536
|% -1,47
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|BASGZ
|13,53
|168.385.359
|% 1,20
|
|PSGYO
|16,00
|140.544.150
|% 2,83
|
|BIOEN
|6,12
|86.035.524
|% 4,97
|
|ANGEN
|27,76
|79.814.318
|% -0,79
|
|TURSG
|5,31
|77.676.010
|% 3,11
|
|BIOEN
|6,12
|86.035.524
|% 4,97
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|MOBTL
|1,63
|22.138.039
|% -1,21
|
|ZRGYO
|2,41
|30.582.606
|% 0,42
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8736
|% 0,49
|
|Euro
|15,6601
|15,6823
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7147
|18,8086
|% 0,01
|
|Frank
|14,9046
|14,9944
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|