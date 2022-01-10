***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 17:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992144
BIST
17:492.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4913,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0137
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4915,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0790
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:49800,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 800,47
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CLEBI
|217,80
|130.788.895
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.927.989
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.792.739
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.106.451
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.108.429
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.023.158
|% -9,87
|
|ELITE
|18,05
|271.672.341
|% -9,02
|
|RALYH
|11,45
|32.032.560
|% -5,68
|
|IHAAS
|10,00
|5.131.630
|% -4,76
|
|PKART
|18,40
|7.282.721
|% -4,37
|
|THYAO
|27,14
|4.087.961.204
|% 8,82
|
|GARAN
|11,83
|2.434.331.712
|% 0,68
|
|EREGL
|30,88
|1.880.365.722
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,79
|1.877.048.975
|% 1,64
|
|SISE
|15,09
|1.813.761.945
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,71
|1.339.822.194
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|765.104.219
|% 4,27
|
|GARAN
|11,83
|2.434.331.712
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,79
|1.877.048.975
|% 1,64
|
|THYAO
|27,14
|4.087.961.204
|% 8,82
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8185
|13,8333
|% 0,19
|
|Euro
|15,6209
|15,6389
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,7184
|18,8122
|% 0,03
|
|Frank
|14,9119
|15,0017
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6830
|3,7015
|% 0,44
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,25
|
|Altın Gr.
|800
|801
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,07
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem