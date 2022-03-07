***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007791
BIST
14:571.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -14,49
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:5714,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1642
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
14:5715,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0751
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6593
En Düşük
15,4420
14:57920,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 920,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MERKO
|3,42
|25.878.837
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|68.309.858
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.403.533
|% 9,96
|
|KONTR
|151,80
|239.947.302
|% 9,92
|
|ULUUN
|8,10
|143.258.239
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,91
|19.480.429
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.163.898
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.994.964
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.452.342
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.471.078
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,61
|2.221.814.865
|% 0,67
|
|THYAO
|24,84
|1.454.965.163
|% -1,82
|
|EREGL
|34,04
|1.389.786.348
|% 0,12
|
|KOZAL
|131,50
|1.077.391.931
|% 2,18
|
|GARAN
|11,73
|1.075.479.790
|% -1,01
|
|ODAS
|1,36
|247.039.620
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|497.920.652
|% 2,42
|
|KRDMD
|13,61
|2.221.814.865
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,04
|226.295.172
|% 0,00
|
|PETKM
|8,06
|773.945.053
|% 0,75
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3704
|14,3791
|% 1,16
|
|Euro
|15,6211
|15,6646
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8871
|18,9818
|% 0,59
|
|Frank
|15,5004
|15,5938
|% 0,38
|
|Riyal
|3,8259
|3,8450
|% 1,28
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|23,11
|
|Altın Gr.
|920
|921
|21,42
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|166,00
|
|Tam
|6.084
|6.237
|151,60
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|73,33
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|36,67
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,27
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,77
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
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15:10DENGE
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 421 adet işlem
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15:09TEKTU
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 416, 804 adet işlem
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15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 37 kaybederek (% -0.91 ) 2, 217
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15:08XU100
Endeks 1, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 18, 208.00 milyon TL de
-
15:08DEVA
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 176 adet işlem