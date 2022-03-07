***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007794
BIST
14:571.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -14,49
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:5714,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1642
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
14:5715,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0751
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6593
En Düşük
15,4420
14:57920,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 920,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KONTR
|151,90
|245.182.574
|% 9,99
|
|MERKO
|3,42
|25.924.952
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|68.798.058
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.403.551
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.378.119
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,91
|19.503.988
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.182.011
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.051.669
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.478.788
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.596.629
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,74
|2.294.215.584
|% 1,63
|
|THYAO
|24,88
|1.504.565.961
|% -1,66
|
|EREGL
|34,22
|1.413.883.963
|% 0,65
|
|ASELS
|24,32
|1.098.180.136
|% 0,50
|
|GARAN
|11,74
|1.087.928.478
|% -0,93
|
|ODAS
|1,36
|247.172.843
|% -6,85
|
|EKGYO
|2,04
|226.360.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|349.296.688
|% -0,55
|
|ZOREN
|1,57
|120.215.539
|% 3,29
|
|THYAO
|24,88
|1.504.565.961
|% -1,66
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3730
|14,3784
|% 1,16
|
|Euro
|15,6266
|15,6511
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,8787
|18,9734
|% 0,54
|
|Frank
|15,4788
|15,5721
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8218
|3,8409
|% 1,17
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|23,11
|
|Altın Gr.
|920
|921
|21,42
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|166,00
|
|Tam
|6.084
|6.237
|151,60
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|73,33
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|36,67
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,27
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,77
|