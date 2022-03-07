***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007809
BIST
15:121.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,38
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:1214,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1644
|Açılış
|: 14,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:1215,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1143
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6903
En Düşük
15,4420
15:12918,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 18,94
|Açılış
|: 918,18
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KONTR
|151,90
|276.624.979
|% 9,99
|
|MERKO
|3,42
|26.706.299
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|69.935.585
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.505.137
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.664.016
|% 9,91
|
|SANEL
|8,01
|7.612.478
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.188.896
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.118.778
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|74.416.989
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.807.586
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,79
|2.436.151.414
|% 2,00
|
|THYAO
|24,98
|1.592.717.359
|% -1,26
|
|EREGL
|34,20
|1.483.215.653
|% 0,59
|
|ASELS
|24,28
|1.118.159.761
|% 0,33
|
|KOZAL
|131,20
|1.110.802.426
|% 1,94
|
|ODAS
|1,36
|248.263.128
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,79
|2.436.151.414
|% 2,00
|
|DOHOL
|2,97
|513.912.488
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,05
|238.295.318
|% 0,49
|
|YKBNK
|3,63
|371.917.109
|% -0,55
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3709
|14,3786
|% 1,16
|
|Euro
|15,6544
|15,6903
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,8741
|18,9688
|% 0,52
|
|Frank
|15,4772
|15,5704
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8187
|3,8378
|% 1,09
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,83
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,77
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.205
|147,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|139,45
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|67,46
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,73
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,20
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,48
|