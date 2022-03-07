***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007812
BIST
14:581.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -15,24
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:5814,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1672
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
14:5815,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6593
En Düşük
15,4420
14:58920,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 21,61
|Açılış
|: 920,85
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PETUN
|24,26
|68.634.036
|% 9,97
|
|MERKO
|3,42
|25.908.102
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.403.551
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|143.328.442
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.216.948
|% 9,90
|
|SANEL
|8,01
|6.859.764
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|19.485.943
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.164.011
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.031.530
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.460.944
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,62
|2.225.283.457
|% 0,74
|
|THYAO
|24,88
|1.482.231.600
|% -1,66
|
|EREGL
|34,06
|1.390.833.223
|% 0,18
|
|ASELS
|24,28
|1.086.436.251
|% 0,33
|
|KOZAL
|131,00
|1.080.952.847
|% 1,79
|
|ODAS
|1,36
|247.083.844
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|501.657.090
|% 2,42
|
|KRDMD
|13,62
|2.225.283.457
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,04
|226.302.334
|% 0,00
|
|PETKM
|8,07
|775.469.772
|% 0,88
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3709
|14,3827
|% 1,19
|
|Euro
|15,6315
|15,6643
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8800
|18,9747
|% 0,55
|
|Frank
|15,4937
|15,5870
|% 0,34
|
|Riyal
|3,8240
|3,8432
|% 1,24
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,56
|
|Altın Gr.
|921
|921
|22,19
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|129,00
|
|Tam
|6.084
|6.237
|151,60
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|73,33
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|36,67
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,27
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,72
|