***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007815
BIST
14:571.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,35
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:5714,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1678
|Açılış
|: 14,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
14:5715,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0815
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6593
En Düşük
15,4420
14:57921,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,79
|Açılış
|: 920,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MERKO
|3,42
|25.909.969
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|68.784.836
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|27.403.551
|% 9,96
|
|KONTR
|151,80
|241.801.322
|% 9,92
|
|ULUUN
|8,10
|143.346.002
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,91
|19.496.472
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.182.011
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.039.874
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.466.168
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.488.749
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,63
|2.236.095.118
|% 0,81
|
|THYAO
|24,90
|1.491.330.695
|% -1,58
|
|EREGL
|34,08
|1.396.129.057
|% 0,24
|
|ASELS
|24,30
|1.094.531.702
|% 0,41
|
|KOZAL
|131,50
|1.083.098.204
|% 2,18
|
|ODAS
|1,36
|247.138.520
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|501.827.038
|% 2,42
|
|KRDMD
|13,63
|2.236.095.118
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,04
|226.327.295
|% 0,00
|
|PETKM
|8,06
|775.994.909
|% 0,75
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3704
|14,3791
|% 1,16
|
|Euro
|15,6211
|15,6646
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8723
|18,9669
|% 0,51
|
|Frank
|15,4798
|15,5731
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8224
|3,8415
|% 1,19
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|24,50
|
|Altın Gr.
|923
|923
|23,75
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|166,00
|
|Tam
|6.089
|6.243
|157,47
|
|Yarım
|2.943
|3.020
|76,17
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|38,09
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,28
|
|B. Petrol
|125
|125
|7,26
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
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15:10DENGE
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 421 adet işlem
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15:09TEKTU
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 416, 804 adet işlem
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15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 37 kaybederek (% -0.91 ) 2, 217
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15:08XU100
Endeks 1, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 18, 208.00 milyon TL de
-
15:08DEVA
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 176 adet işlem