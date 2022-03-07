***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007821
BIST
16:261.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.999
En Düşük
1.964
16:2614,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1469
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:2615,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1515
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:26911,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,23
|Açılış
|: 911,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:24
|SELVA
|18,76
|27.832.836
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.749.658
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,07
|172.864.982
|% 9,50
|
|PETUN
|24,04
|80.009.363
|% 8,98
|
|EUHOL
|2,91
|22.948.024
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.303.792
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|51.573.779
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.406.603
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|19.419.403
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,90
|3.262.012.409
|% 2,81
|
|THYAO
|25,30
|2.553.781.948
|% 0,00
|
|EREGL
|34,42
|1.905.565.727
|% 1,24
|
|GARAN
|11,83
|1.496.573.929
|% -0,17
|
|ASELS
|24,38
|1.342.592.911
|% 0,74
|
|KRDMD
|13,90
|3.262.012.409
|% 2,81
|
|ODAS
|1,36
|284.130.474
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|570.693.146
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,07
|310.303.827
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,64
|478.257.569
|% -0,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3533
|14,3614
|% 1,04
|
|Euro
|15,6669
|15,7348
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,8955
|18,9902
|% 0,63
|
|Frank
|15,4931
|15,5865
|% 0,34
|
|Riyal
|3,8178
|3,8370
|% 1,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-1,08
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,88
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.165
|107,00
|
|Tam
|6.026
|6.179
|92,75
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|44,86
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|22,43
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,07
|
|B. Petrol
|122
|122
|3,97
|
Seans Raporu
16:24
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