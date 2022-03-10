***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2022 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008975
BIST
11:392.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,73
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:3914,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1007
|Açılış
|: 14,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:3916,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0933
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:39941,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,83
|Açılış
|: 941,47
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:37
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.637.170
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|956.173
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.747.260
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|1.774.740
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,64
|111.138.628
|% -6,60
|
|AVOD
|1,79
|17.336.944
|% -5,29
|
|NTHOL
|9,37
|14.878.890
|% -3,30
|
|SKTAS
|3,19
|7.299.698
|% -3,04
|
|HLGYO
|1,66
|18.421.257
|% -2,92
|
|KRDMD
|14,97
|1.718.903.999
|% 4,47
|
|THYAO
|26,44
|1.385.115.977
|% 1,15
|
|SASA
|55,60
|1.245.290.784
|% -0,36
|
|EREGL
|34,44
|808.852.575
|% 1,71
|
|TUPRS
|199,60
|596.334.893
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,97
|1.718.903.999
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,18
|157.287.934
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|91.879.277
|% -0,67
|
|PETKM
|8,16
|497.643.247
|% 1,37
|
|YKBNK
|3,74
|223.453.331
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7435
|14,7517
|% 0,70
|
|Euro
|16,3255
|16,3699
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,3370
|19,4340
|% 0,50
|
|Frank
|15,8425
|15,9379
|% 0,65
|
|Riyal
|3,9184
|3,9381
|% 0,72
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-6,56
|
|Altın Gr.
|941
|941
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,67
|
Seans Raporu
11:37
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