***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 17:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017186
BIST
16:572.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,66
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:5714,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:5716,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0630
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:57915,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,53
|Açılış
|: 915,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KLKIM
|20,50
|138.014.502
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|47.129.185
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.702.826
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.713.341
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.023.922
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|72.244.441
|% -4,95
|
|EDATA
|20,30
|21.438.799
|% -3,97
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|THYAO
|35,08
|2.225.480.145
|% 1,33
|
|GARAN
|12,58
|2.077.841.335
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,79
|1.751.846.504
|% 2,07
|
|ASELS
|26,16
|1.616.579.457
|% 2,43
|
|SISE
|16,73
|1.579.582.779
|% 2,64
|
|YKBNK
|4,32
|1.525.133.549
|% 3,60
|
|ODAS
|2,08
|598.306.726
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,99
|1.410.575.859
|% 3,90
|
|GARAN
|12,58
|2.077.841.335
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,58
|324.775.411
|% 1,18
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7398
|14,7481
|% 0,29
|
|Euro
|16,0844
|16,0964
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2153
|19,3116
|% 0,25
|
|Frank
|15,7442
|15,8390
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% 0,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,22
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|0,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,31
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ESEN
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