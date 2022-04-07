***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 17:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017187
BIST
16:572.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 30,74
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:5714,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:5716,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0630
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:57915,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,53
|Açılış
|: 915,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KLKIM
|20,50
|138.011.079
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|47.110.465
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.700.920
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.231.988
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|29.992.902
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|71.880.896
|% -4,95
|
|EDATA
|20,32
|21.328.058
|% -3,88
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|THYAO
|34,98
|1.959.827.695
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,78
|1.728.168.010
|% 2,00
|
|ASELS
|26,14
|1.608.074.699
|% 2,35
|
|SISE
|16,73
|1.571.080.359
|% 2,64
|
|YKBNK
|4,31
|1.510.641.499
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|597.941.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.393.199.477
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|324.239.760
|% 0,78
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7398
|14,7462
|% 0,27
|
|Euro
|16,0908
|16,1021
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2232
|19,3196
|% 0,29
|
|Frank
|15,7484
|15,8433
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,42
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-7,17
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,47
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,03
|
Seans Raporu
16:56
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17:10CEOEM
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17:07ISGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 160, 988 adet işlem
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17:05LUKSK
Yüzde 10.00 oranında artışla 67.10 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 480 adet işlem