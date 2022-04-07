***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 17:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017197
BIST
17:152.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 29,34
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:1514,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0375
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:1516,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0681
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:15915,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,00
|Açılış
|: 915,64
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KLKIM
|20,50
|138.164.931
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.744.637
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.086.847
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.056.029
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.146.762
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,30
|73.694.644
|% -4,48
|
|EDATA
|20,22
|21.970.625
|% -4,35
|
|BOBET
|4,42
|70.265.778
|% -3,70
|
|THYAO
|35,22
|2.677.892.749
|% 1,73
|
|GARAN
|12,61
|2.172.138.193
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,81
|1.854.637.517
|% 2,20
|
|ASELS
|26,10
|1.661.980.652
|% 2,19
|
|SISE
|16,69
|1.629.465.432
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,32
|1.552.673.836
|% 3,60
|
|ODAS
|2,08
|606.354.458
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,98
|1.500.793.788
|% 3,77
|
|GARAN
|12,61
|2.172.138.193
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|332.707.172
|% 0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7366
|14,7403
|% 0,23
|
|Euro
|16,0927
|16,1048
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2002
|19,2965
|% 0,17
|
|Frank
|15,7441
|15,8389
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% 0,23
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|
Seans Raporu
17:13
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17:28SKTAS
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