***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 17:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017204
BIST
17:192.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 29,51
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:1914,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:1916,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:19915,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,12
|Açılış
|: 915,77
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KLKIM
|20,50
|138.172.475
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|48.094.899
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.749.661
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.091.681
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.235.610
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|EDATA
|20,30
|22.133.911
|% -3,97
|
|IDEAS
|24,44
|74.117.229
|% -3,93
|
|BOBET
|4,42
|70.534.343
|% -3,70
|
|THYAO
|35,30
|2.847.472.759
|% 1,96
|
|GARAN
|12,60
|2.200.494.404
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,79
|1.870.863.108
|% 2,07
|
|ASELS
|26,08
|1.684.889.489
|% 2,11
|
|SISE
|16,69
|1.639.393.748
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,31
|1.554.089.957
|% 3,36
|
|ODAS
|2,08
|607.220.840
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,97
|1.507.450.392
|% 3,64
|
|GARAN
|12,60
|2.200.494.404
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,56
|332.811.814
|% 0,39
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7361
|14,7398
|% 0,23
|
|Euro
|16,0949
|16,1037
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2125
|19,3089
|% 0,24
|
|Frank
|15,7530
|15,8479
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9202
|3,9399
|% 0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|
Seans Raporu
17:18
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