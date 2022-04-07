***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 17:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017214
BIST
17:352.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,45
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:3514,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:3516,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:35916,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,86
|Açılış
|: 916,51
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLKIM
|20,50
|138.285.348
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.796.496
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.063.935
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.342.834
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.304.832
|% 9,99
|
|GZNMI
|37,60
|30.385.108
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,16
|75.075.436
|% -5,03
|
|EDATA
|20,30
|22.591.278
|% -3,97
|
|BOBET
|4,42
|73.226.844
|% -3,70
|
|THYAO
|35,24
|3.118.380.620
|% 1,79
|
|GARAN
|12,59
|2.331.149.859
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,79
|1.929.162.148
|% 2,07
|
|ASELS
|25,98
|1.772.807.281
|% 1,72
|
|SISE
|16,66
|1.672.982.986
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,32
|1.597.487.755
|% 3,60
|
|ODAS
|2,08
|639.002.996
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,96
|1.541.231.083
|% 3,51
|
|GARAN
|12,59
|2.331.149.859
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,55
|344.525.178
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7364
|14,7409
|% 0,24
|
|Euro
|16,0935
|16,1017
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2126
|19,3090
|% 0,24
|
|Frank
|15,7397
|15,8345
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9177
|3,9373
|% 0,20
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|9,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,65
|
Seans Raporu
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