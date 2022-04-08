***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018309
BIST
17:072.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 34,96
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0714,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0716,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0199
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:07922,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,41
|Açılış
|: 922,37
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
922,44
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GZNMI
|41,36
|28.449.712
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.612
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.117.139
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.834.478
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,40
|32.903.932
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.367.435.660
|% 7,13
|
|THYAO
|35,28
|2.839.660.174
|% -0,95
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,34
|1.611.544.858
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,62
|1.240.315.506
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|778.528.677
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,55
|1.477.516.430
|% 3,64
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7528
|14,7582
|% 0,14
|
|Euro
|16,0089
|16,0224
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1119
|19,2077
|% -0,47
|
|Frank
|15,6881
|15,7826
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,20
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|12,89
|
|Altın Gr.
|921
|922
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,27
|
Seans Raporu
17:05
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17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem
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17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
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17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SAHOL, HALKB
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 04 artarak (% 1.67 ) 2, 139