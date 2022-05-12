***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029855
BIST
17:102.384
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -69,97
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:1015,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0994
|Açılış
|: 15,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:1016,1215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0125
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:10910,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,63
|Açılış
|: 910,01
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IHAAS
|23,98
|6.161.142
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.939.439
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|83.961.051
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|9.393.719
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,21
|814.640
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.094.050
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.218.669
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,48
|4.416.889.389
|% -1,71
|
|SISE
|19,45
|3.249.704.374
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,85
|2.793.376.147
|% -4,92
|
|SAHOL
|18,87
|2.133.435.757
|% -6,40
|
|EREGL
|32,40
|1.911.123.312
|% -5,10
|
|EKGYO
|2,65
|1.045.754.823
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,59
|1.238.330.892
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,61
|668.758.932
|% -1,10
|
|KRDMD
|15,85
|2.793.376.147
|% -4,92
|
|SISE
|19,45
|3.249.704.374
|% -2,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3945
|15,4016
|% 0,65
|
|Euro
|16,0631
|16,1049
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7340
|18,8280
|% 0,25
|
|Frank
|15,3452
|15,4376
|% 0,07
|
|Riyal
|4,0923
|4,1129
|% 0,61
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-12,72
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.084
|6.238
|-53,91
|
|Yarım
|2.940
|3.018
|-26,08
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-13,04
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,24
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,84
|
Seans Raporu
17:09
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17:24AYEN
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 951 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 35 kaybederek (% -3.19 ) 2, 648
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17:22XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 1 altında . İşlem hacmi 37, 969.00 milyon TL de
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17:22ETILR
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 168 adet işlem