***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035202
BIST
14:082.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,26
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:0816,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1904
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7638
En Düşük
16,5644
14:0817,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2185
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:08996,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,71
|Açılış
|: 996,47
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MARTI
|1,40
|35.072.867
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.690
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.459.813
|% 9,94
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|QUAGR
|29,34
|78.396.744
|% 8,67
|
|TOASO
|73,95
|1.193.209.457
|% -6,10
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.623.968
|% -4,42
|
|RODRG
|16,27
|1.901.867
|% -3,73
|
|PINSU
|5,15
|34.190.324
|% -3,38
|
|THYAO
|48,20
|2.301.846.337
|% 0,71
|
|SASA
|44,64
|1.752.225.825
|% 0,81
|
|SAHOL
|21,30
|1.207.695.040
|% 1,72
|
|TOASO
|73,95
|1.193.209.457
|% -6,10
|
|KARSN
|7,35
|1.171.583.361
|% 1,38
|
|ODAS
|3,06
|691.877.392
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.171.583.361
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|403.387.453
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|619.209.475
|% -1,20
|
|TSKB
|2,42
|280.876.523
|% 3,86
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7461
|16,7638
|% 1,15
|
|Euro
|17,9173
|17,9600
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,8659
|20,9706
|% 0,86
|
|Frank
|17,0786
|17,1815
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4513
|4,4737
|% 1,12
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,19
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,47
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.739
|78,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|
Seans Raporu
14:08
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14:23TOASO
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 179, 372 adet işlem
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14:21KUYAS
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14:20XU100
Endeks 2, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 23, 221.00 milyon TL de
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14:19TOASO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 74.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 875 adet işlem
-
14:18DOKTA
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 637 adet işlem