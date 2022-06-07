***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035220
BIST
13:582.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,54
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5816,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1921
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7655
En Düşük
16,5644
13:5817,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2075
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:58996,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,11
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,69
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:56
|MARTI
|1,41
|31.548.587
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.855.400
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.348.261
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,30
|77.908.834
|% 8,52
|
|TETMT
|277,80
|42.142.894
|% 8,30
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.177.474.262
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,92
|39.158.847
|% -4,42
|
|PINSU
|5,13
|33.706.757
|% -3,75
|
|THYAO
|48,24
|2.260.082.924
|% 0,79
|
|SASA
|44,70
|1.714.985.688
|% 0,95
|
|TOASO
|74,05
|1.177.474.262
|% -5,97
|
|KARSN
|7,35
|1.167.075.064
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,30
|1.142.598.376
|% 1,72
|
|ODAS
|3,06
|673.467.295
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.167.075.064
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|402.401.673
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|279.841.107
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|571.713.231
|% -1,20
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7475
|16,7551
|% 1,10
|
|Euro
|17,9150
|17,9534
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,8948
|20,9996
|% 1,00
|
|Frank
|17,0883
|17,1913
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4509
|4,4732
|% 1,11
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,97
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|