***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035223
BIST
13:502.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,59
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5016,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1732
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:5017,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:50996,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,36
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,41
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:50
|MARTI
|1,40
|31.295.312
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.855.400
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.253.906
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,32
|77.849.967
|% 8,59
|
|CEMTS
|31,76
|137.913.969
|% 8,40
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.175.738.687
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,92
|39.113.583
|% -4,42
|
|PINSU
|5,14
|33.703.729
|% -3,56
|
|THYAO
|48,26
|2.252.977.428
|% 0,84
|
|SASA
|44,68
|1.700.296.281
|% 0,90
|
|TOASO
|74,05
|1.175.738.687
|% -5,97
|
|KARSN
|7,35
|1.166.226.319
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,30
|1.133.877.955
|% 1,72
|
|ODAS
|3,06
|672.140.325
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.166.226.319
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|402.263.554
|% 0,35
|
|TSKB
|2,41
|279.134.746
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,93
|571.607.365
|% -1,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7419
|16,7466
|% 1,05
|
|Euro
|17,9189
|17,9609
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,8891
|20,9939
|% 0,97
|
|Frank
|17,0814
|17,1843
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4502
|4,4725
|% 1,09
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,31
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,06
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|