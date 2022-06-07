***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035232
BIST
15:112.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,94
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
15:1116,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1922
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:1117,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2220
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:11996,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,77
|Açılış
|: 996,53
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MARTI
|1,42
|42.767.037
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.103.442
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.695.461
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,55
|45.794.855
|% 9,35
|
|QUAGR
|29,40
|94.136.868
|% 8,89
|
|TOASO
|73,40
|1.345.286.665
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|41.353.162
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|40.405.989
|% -3,56
|
|RODRG
|16,30
|1.948.385
|% -3,55
|
|THYAO
|47,96
|2.585.993.240
|% 0,21
|
|SASA
|44,28
|1.988.352.668
|% 0,00
|
|TOASO
|73,40
|1.345.286.665
|% -6,79
|
|SAHOL
|21,22
|1.334.196.205
|% 1,34
|
|KARSN
|7,32
|1.214.360.931
|% 0,97
|
|ODAS
|2,98
|809.237.794
|% -0,67
|
|KARSN
|7,32
|1.214.360.931
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,87
|459.228.792
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|374.088.398
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,93
|705.461.286
|% -1,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7568
|16,7656
|% 1,16
|
|Euro
|17,9184
|17,9635
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,8802
|20,9849
|% 0,93
|
|Frank
|17,0758
|17,1786
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4551
|4,4775
|% 1,20
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,55
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,11
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|82,00
|
|Tam
|6.611
|6.776
|84,41
|
|Yarım
|3.195
|3.278
|40,83
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,41
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|