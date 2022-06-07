***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035242
BIST
14:292.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,53
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:2916,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1897
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:2917,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2183
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:29996,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,58
|Açılış
|: 996,34
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|22.979.985
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.580.435
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,40
|87.714.319
|% 8,89
|
|BOSSA
|62,25
|34.011.445
|% 8,83
|
|TOASO
|73,75
|1.239.218.355
|% -6,35
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,94
|39.833.980
|% -4,14
|
|DOKTA
|25,30
|1.672.616
|% -3,66
|
|PINSU
|5,15
|39.079.454
|% -3,38
|
|THYAO
|47,98
|2.480.888.705
|% 0,25
|
|SASA
|44,58
|1.864.694.162
|% 0,68
|
|SAHOL
|21,22
|1.283.206.577
|% 1,34
|
|TOASO
|73,75
|1.239.218.355
|% -6,35
|
|KARSN
|7,33
|1.187.151.318
|% 1,10
|
|ODAS
|3,07
|710.925.529
|% 2,33
|
|KARSN
|7,33
|1.187.151.318
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|415.945.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,41
|319.277.507
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,92
|657.029.335
|% -1,20
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7593
|16,7672
|% 1,17
|
|Euro
|17,9194
|17,9536
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8731
|20,9778
|% 0,89
|
|Frank
|17,1002
|17,2032
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4541
|4,4764
|% 1,18
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,36
|
|Altın Gr.
|996
|997
|15,80
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.747
|86,00
|
|Tam
|6.615
|6.780
|88,37
|
|Yarım
|3.197
|3.280
|42,75
|
|Çeyrek
|1.604
|1.640
|21,37
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|
Seans Raporu
14:27
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 7 kaybederek (% -0.57 ) 2, 926
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14:40XU100
Endeks 2, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 24, 638.00 milyon TL de
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14:40PINSU
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 492, 371 adet işlem
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14:39DOKTA
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 615 adet işlem