***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035218
BIST
14:412.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,31
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4116,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1909
|Açılış
|: 16,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4117,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2101
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:41996,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,60
|Açılış
|: 996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MARTI
|1,43
|40.221.027
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.449
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.193
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|42.040.314
|% 9,62
|
|QUAGR
|29,50
|89.464.560
|% 9,26
|
|TOASO
|73,60
|1.266.752.850
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|40.356.696
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|39.365.606
|% -3,56
|
|DOKTA
|25,40
|1.811.580
|% -3,27
|
|THYAO
|48,04
|2.525.207.660
|% 0,38
|
|SASA
|44,38
|1.896.920.127
|% 0,23
|
|SAHOL
|21,28
|1.302.551.971
|% 1,62
|
|TOASO
|73,60
|1.266.752.850
|% -6,54
|
|KARSN
|7,33
|1.194.822.512
|% 1,10
|
|ODAS
|3,09
|735.816.483
|% 3,00
|
|KARSN
|7,33
|1.194.822.512
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|422.760.071
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,93
|676.956.960
|% -1,00
|
|TSKB
|2,42
|322.353.898
|% 3,86
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7594
|16,7636
|% 1,15
|
|Euro
|17,9108
|17,9538
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8729
|20,9776
|% 0,89
|
|Frank
|17,0906
|17,1936
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4540
|4,4763
|% 1,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.779
|87,30
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,23
|
|Çeyrek
|1.603
|1.640
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|