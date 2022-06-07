***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035222
BIST
14:412.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,40
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4116,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1909
|Açılış
|: 16,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4117,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2101
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:41996,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,60
|Açılış
|: 996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MARTI
|1,43
|55.920.665
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.034.095
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.617.740
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,80
|36.683.200
|% 9,79
|
|QUAGR
|29,44
|89.278.911
|% 9,04
|
|TOASO
|73,70
|1.259.629.763
|% -6,41
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|DOKTA
|25,20
|1.775.984
|% -4,04
|
|KUYAS
|6,95
|40.345.984
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|39.236.572
|% -3,56
|
|MOBTL
|1,85
|184.628.547
|% 3,93
|
|OYAKC
|13,76
|174.115.124
|% 1,93
|
|KMPUR
|30,90
|138.208.388
|% 6,48
|
|PSGYO
|10,47
|114.958.979
|% -2,60
|
|BMSCH
|8,44
|109.117.987
|% 2,80
|
|MOBTL
|1,85
|184.628.547
|% 3,93
|
|KIMMR
|3,40
|74.347.031
|% 4,29
|
|HUNER
|2,88
|47.410.873
|% 1,41
|
|BMSCH
|8,44
|109.117.987
|% 2,80
|
|PSGYO
|10,47
|114.958.979
|% -2,60
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7594
|16,7636
|% 1,15
|
|Euro
|17,9108
|17,9538
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8739
|20,9786
|% 0,90
|
|Frank
|17,0914
|17,1944
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4548
|4,4771
|% 1,20
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,36
|
|Altın Gr.
|996
|997
|15,80
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.747
|86,00
|
|Tam
|6.615
|6.780
|88,37
|
|Yarım
|3.197
|3.280
|42,75
|
|Çeyrek
|1.604
|1.640
|21,37
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|