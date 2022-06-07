***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035268
BIST
15:082.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,11
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
15:0816,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1888
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:0817,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2044
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:08995,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,00
|Açılış
|: 995,87
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:07
|AKCNS
|22,62
|9.059.817
|% 1,62
|
|AKENR
|1,65
|15.253.921
|% 1,23
|
|AFYON
|3,77
|21.639.639
|% -0,26
|
|AGYO
|3,32
|9.281.285
|% -0,30
|
|AKGRT
|3,25
|19.686.332
|% -0,61
|
|TOASO
|73,40
|1.345.286.665
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|41.353.162
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|40.405.989
|% -3,56
|
|RODRG
|16,30
|1.948.385
|% -3,55
|
|THYAO
|47,96
|2.585.993.240
|% 0,21
|
|SASA
|44,28
|1.988.352.668
|% 0,00
|
|TOASO
|73,40
|1.345.286.665
|% -6,79
|
|SAHOL
|21,22
|1.334.196.205
|% 1,34
|
|KARSN
|7,32
|1.214.360.931
|% 0,97
|
|ODAS
|2,98
|809.237.794
|% -0,67
|
|KARSN
|7,32
|1.214.360.931
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,87
|459.228.792
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|374.088.398
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,93
|705.461.286
|% -1,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7544
|16,7622
|% 1,14
|
|Euro
|17,9059
|17,9459
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8802
|20,9849
|% 0,93
|
|Frank
|17,0758
|17,1786
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4551
|4,4775
|% 1,20
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|