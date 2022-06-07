***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035275
BIST
14:552.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,54
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:5516,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1914
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:5517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1720
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:55995,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,03
|Açılış
|: 995,79
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MARTI
|1,43
|41.612.696
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.556
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|43.707.504
|% 9,62
|
|QUAGR
|29,38
|91.748.435
|% 8,81
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,96
|40.575.582
|% -3,87
|
|PINSU
|5,14
|39.745.283
|% -3,56
|
|RODRG
|16,36
|1.927.564
|% -3,20
|
|THYAO
|48,02
|2.542.432.010
|% 0,33
|
|SASA
|44,32
|1.951.509.673
|% 0,09
|
|SAHOL
|21,24
|1.313.479.833
|% 1,43
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|743.054.271
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|437.209.252
|% 0,35
|
|TSKB
|2,39
|341.145.842
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,94
|691.522.879
|% -0,80
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7567
|16,7648
|% 1,15
|
|Euro
|17,8792
|17,9135
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8789
|20,9836
|% 0,92
|
|Frank
|17,0895
|17,1924
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4553
|4,4776
|% 1,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.779
|87,30
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,23
|
|Çeyrek
|1.603
|1.640
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|
Seans Raporu
14:55
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -0.46 ) 2, 929
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15:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, EKGYO
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15:10XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 26, 219.00 milyon TL de
-
15:10PINSU
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 727, 002 adet işlem
-
15:09TOASO
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 820, 522 adet işlem