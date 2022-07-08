***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2022 00:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043940
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,2918
En Düşük
17,2326
18:0517,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,5643
En Düşük
17,5162
18:05966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
966,62
En Düşük
964,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2366
|17,2918
|% 0,14
|
|Euro
|17,5198
|17,5643
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,6931
|20,7969
|% 0,05
|
|Frank
|17,6624
|17,7688
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.741
|-0,12
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.160
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,70
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,00
|