***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052948
BIST
16:132.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 44,37
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:1317,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:1318,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:131.029,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.029,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:13
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.717.174
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.040.650
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|87.589.911
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.374.990
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.668.859
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|212.537.480
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|231.441.611
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|26.168.278
|% -9,60
|
|THYAO
|58,35
|3.477.788.305
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,46
|2.217.885.973
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.683.210.016
|% 3,63
|
|SISE
|23,90
|1.473.945.831
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,26
|1.297.582.948
|% -1,17
|
|EKGYO
|3,46
|2.217.885.973
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,36
|770.359.799
|% 6,79
|
|TSKB
|3,23
|1.036.596.345
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,18
|1.186.431.807
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,23
|670.651.644
|% 2,67
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9557
|17,9633
|% 0,29
|
|Euro
|18,3119
|18,3213
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6824
|21,7911
|% 0,58
|
|Frank
|18,6806
|18,7932
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,20
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,79
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,64
|