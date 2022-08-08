***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052952
BIST
16:142.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 43,15
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:1417,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:1418,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:141.029,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.029,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:12
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.713.615
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.040.650
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|81.746.976
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.374.393
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.668.859
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|212.485.695
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|230.429.075
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,26
|26.167.676
|% -9,24
|
|THYAO
|58,35
|3.474.284.514
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,47
|2.216.295.881
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.679.892.493
|% 3,55
|
|SISE
|23,90
|1.471.823.875
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,26
|1.297.173.384
|% -1,17
|
|EKGYO
|3,47
|2.216.295.881
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,37
|769.756.853
|% 7,24
|
|TSKB
|3,24
|1.036.584.232
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,18
|1.184.987.894
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,24
|670.021.956
|% 2,91
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9623
|% 0,28
|
|Euro
|18,3109
|18,3247
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6814
|21,7901
|% 0,58
|
|Frank
|18,6814
|18,7939
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7624
|4,7862
|% 0,20
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,27
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|-0,48
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 975, 127 adet işlem
-
16:26BERA
Yüzde 4.58 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 357, 992 adet işlem
-
16:25AKYHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 534, 732 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 24 artarak (% 1.67 ) 3, 005
-
16:24XU100
Endeks 2, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 35, 142.00 milyon TL de