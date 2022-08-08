***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052975
BIST
17:002.797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 46,10
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.799
En Düşük
2.759
17:0017,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:0018,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:001.029,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.029,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:00
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.933.035
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.086.661
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|108.443.509
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|152.790.753
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.917.982
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|27.248.165
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|214.363.476
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|248.358.967
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|4.174.518.709
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,46
|2.341.549.375
|% -1,14
|
|EREGL
|28,52
|1.870.880.440
|% 3,41
|
|SISE
|23,94
|1.577.315.212
|% 2,31
|
|SASA
|52,15
|1.397.844.014
|% 4,72
|
|EKGYO
|3,46
|2.341.549.375
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,33
|838.714.507
|% 5,43
|
|TSKB
|3,24
|1.136.896.908
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.260.840.625
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,20
|733.840.907
|% 1,94
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9493
|% 0,21
|
|Euro
|18,3090
|18,3249
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6918
|21,8006
|% 0,63
|
|Frank
|18,7220
|18,8348
|% 0,94
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.872
|6.975
|25,00
|
|Tam
|6.908
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.366
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|0,36
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
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17:15OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 399 adet işlem
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, YKBNK
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SASA, SAHOL
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17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 94 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, OBASE, PARSN, KONKA, IHAAS, AVTUR, GSRAY, DAPGM, VKFYO, CANTE