***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 17:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053017
BIST
17:452.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 42,04
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:4517,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0738
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:4518,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1556
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3969
En Düşük
18,1988
17:451.033,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.033,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.156.636
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|118.372.813
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.239.035
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.195.172
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.545.418
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|253.629.147
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,38
|29.211.000
|% -8,97
|
|THYAO
|58,60
|4.542.189.866
|% 0,69
|
|EKGYO
|3,47
|2.491.856.391
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|2.019.232.275
|% 3,55
|
|SISE
|24,00
|1.902.230.450
|% 2,56
|
|SASA
|51,80
|1.833.626.369
|% 4,02
|
|EKGYO
|3,47
|2.491.856.391
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,31
|921.704.370
|% 4,52
|
|TSKB
|3,25
|1.221.026.936
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,19
|1.384.786.370
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|780.924.883
|% 2,43
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9467
|17,9973
|% 0,48
|
|Euro
|18,3379
|18,3896
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,6906
|21,7994
|% 0,62
|
|Frank
|18,7629
|18,8759
|% 1,16
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,92
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.973
|-17,00
|
|Yarım
|3.368
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,56
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,37
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58IPEKE
Yüzde 8.31 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 016, 776 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 4.84 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 905, 310 adet işlem
-
17:55TSPOR
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 772, 635 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 3 artarak (% 2.07 ) 3, 018
-
17:54XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 42, 973.00 milyon TL de