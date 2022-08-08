***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 17:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053018
BIST
17:452.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 42,04
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:4517,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0738
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:4518,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1556
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3969
En Düşük
18,1988
17:451.033,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.033,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.145.516
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.215.288
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.280.440
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.159.087
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.496.410
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|253.183.826
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,38
|29.196.667
|% -8,97
|
|THYAO
|58,70
|4.500.064.653
|% 0,86
|
|EKGYO
|3,46
|2.481.129.615
|% -1,14
|
|EREGL
|28,52
|2.010.817.703
|% 3,41
|
|SISE
|24,00
|1.887.990.086
|% 2,56
|
|SASA
|52,00
|1.811.684.701
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,46
|2.481.129.615
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,32
|919.028.185
|% 4,98
|
|TSKB
|3,24
|1.215.770.971
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.371.236.156
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|775.401.834
|% 1,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9467
|17,9973
|% 0,48
|
|Euro
|18,3379
|18,3896
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,6888
|21,7976
|% 0,61
|
|Frank
|18,7607
|18,8737
|% 1,15
|
|Riyal
|4,7598
|4,7837
|% 0,15
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|13,77
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,71
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.973
|-17,00
|
|Yarım
|3.367
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,36
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|0,13
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58IPEKE
Yüzde 8.31 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 016, 776 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 4.84 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 905, 310 adet işlem
-
17:55TSPOR
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 772, 635 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 3 artarak (% 2.07 ) 3, 018
-
17:54XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 42, 973.00 milyon TL de