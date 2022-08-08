***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 17:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053020
BIST
17:452.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 42,04
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:4517,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9990
En Düşük
17,8708
17:4518,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1488
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3901
En Düşük
18,1988
17:451.033,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.033,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:44
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.156.636
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.248.596
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.429.106
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.196.776
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.568.543
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|253.926.089
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,04
|29.334.319
|% -9,74
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,40
|4.582.981.690
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,44
|2.510.892.990
|% -1,71
|
|EREGL
|28,52
|2.031.730.661
|% 3,41
|
|SISE
|23,98
|1.909.079.980
|% 2,48
|
|SASA
|51,80
|1.839.075.309
|% 4,02
|
|EKGYO
|3,44
|2.510.892.990
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,31
|922.376.524
|% 4,52
|
|TSKB
|3,24
|1.225.662.729
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,18
|1.397.795.265
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,22
|781.655.975
|% 2,43
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9809
|% 0,38
|
|Euro
|18,3301
|18,3933
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,6861
|21,7949
|% 0,60
|
|Frank
|18,7578
|18,8708
|% 1,14
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,07
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.971
|-19,00
|
|Yarım
|3.365
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|-0,22
|
Seans Raporu
17:44
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17:57TIRE
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17:54XU030
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17:54XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 42, 973.00 milyon TL de
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17:54PARSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 047 adet işlem