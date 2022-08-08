***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 17:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053033
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1541
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3954
En Düşük
18,1988
18:051.031,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.031,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.290.165
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.333.148
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.162.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.982.104
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.484.277
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.326.892
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.073.798
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.887.858
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.115.152.739
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.211.973.587
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.063.365.960
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.953.331.925
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|962.528.364
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.298.191.825
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.499.005.360
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|825.333.878
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9668
|% 0,30
|
|Euro
|18,3392
|18,3954
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,7122
|21,8211
|% 0,72
|
|Frank
|18,7796
|18,8927
|% 1,25
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|9,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.365
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
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Seans Raporu
18:05
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