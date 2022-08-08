***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052976
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0228
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9716
En Düşük
17,9108
18:0518,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3317
En Düşük
18,2767
18:051.032,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.032,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.030,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9250
|17,9602
|% 0,06
|
|Euro
|18,2532
|18,3317
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,6210
|21,7294
|% 0,14
|
|Frank
|18,6991
|18,8118
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.790
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.908
|6.987
|-3,00
|
|Yarım
|3.366
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.707
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,02
|
|B. Petrol
|96,58
|96,58
|0,14
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Seans Raporu
18:05
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