***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
16.08.2022 10:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055743
BIST
11:242.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 22,51
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
11:2417,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
11:2418,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0161
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,2062
11:241.025,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.025,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,65
BIST En Aktif Hisseler11:24
|CMBTN
|264,30
|33.656.346
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|13.128.089
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|42.358.827
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,22
|110.392.319
|% -7,80
|
|ATEKS
|44,60
|12.472.794
|% -7,43
|
|MANAS
|24,56
|62.206.959
|% -5,83
|
|AGHOL
|77,60
|116.860.367
|% -5,42
|
|THYAO
|64,50
|2.552.051.539
|% 1,42
|
|TUPRS
|300,80
|2.279.270.088
|% 4,63
|
|KCHOL
|42,30
|638.139.052
|% 4,29
|
|PGSUS
|194,90
|575.134.961
|% 6,62
|
|AKBNK
|10,36
|542.466.769
|% 1,37
|
|ZOREN
|2,74
|272.046.358
|% 3,79
|
|EKGYO
|3,56
|333.261.693
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,86
|239.100.852
|% 2,51
|
|YKBNK
|5,55
|409.318.344
|% 1,28
|
|ODAS
|4,25
|315.494.067
|% -4,28
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9598
|17,9657
|% 0,04
|
|Euro
|18,2265
|18,2378
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5697
|21,6779
|% -0,09
|
|Frank
|18,8663
|18,9799
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7704
|4,7943
|% 0,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.880
|6.933
|-23,00
|
|Yarım
|3.352
|3.389
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,75
|