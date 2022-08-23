***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
23.08.2022 17:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057813
BIST
17:203.127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 64,69
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.129
En Düşük
3.070
17:2018,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:2018,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1105
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:201.019,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.019,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:18
|OBASE
|15,84
|141.458.550
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|63.921.957
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|87.863.603
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.916.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,00
|22.930.529
|% -10,00
|
|ULUSE
|143,50
|31.450.438
|% -7,06
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|KGYO
|17,70
|30.038.068
|% -5,85
|
|THYAO
|67,70
|4.592.610.464
|% -0,07
|
|AKBNK
|11,30
|4.177.581.663
|% 5,02
|
|YKBNK
|6,11
|4.116.511.618
|% 5,53
|
|EKGYO
|4,01
|2.943.699.562
|% 3,35
|
|SISE
|25,78
|2.871.357.612
|% 1,58
|
|EKGYO
|4,01
|2.943.699.562
|% 3,35
|
|YKBNK
|6,11
|4.116.511.618
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,30
|4.177.581.663
|% 5,02
|
|ALBRK
|2,26
|576.689.657
|% 8,13
|
|ISCTR
|8,19
|2.060.969.587
|% 9,79
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1031
|18,1060
|% 0,23
|
|Euro
|18,0806
|18,0980
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4070
|21,5143
|% 1,11
|
|Frank
|18,7496
|18,8625
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8064
|4,8305
|% 0,31
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.852
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.339
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,17
|
|B. Petrol
|99
|99
|2,80
|
Seans Raporu
17:18
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17:33TUPRS
Yüzde 5.41 oranında artışla 340.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 947, 957 adet işlem
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17:32ISYAT
Yüzde 7.65 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 324, 945 adet işlem
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17:31EUKYO
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 045 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 3, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 57, 794.00 milyon TL de
-
17:30GARAN
Yüzde 8.38 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 165, 979 adet işlem