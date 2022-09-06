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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.09.2022 19:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060757


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,95 3.311.178 % 10,00  
FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
BURCE 34,80 38.848.909 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2158 18,2250 % 0,05  
Euro 18,0585 18,0718 % -0,12  
Sterlin 20,9665 21,0716 % 0,19  
Frank 18,4396 18,5506 % -0,44  
Riyal 4,8330 4,8572 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 998 998 -3,73  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.754 6.847 35,00  
Yarım 3.291 3.342 11,00  
Çeyrek 1.651 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,09 18,12 -0,06  
Gümüş Gr. 10,58 10,59 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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