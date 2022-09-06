***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 18:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060726
BIST
18:103.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.449
En Düşük
3.299
18:1018,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
18:1018,0497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
18:10994,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,06
|Açılış
|: 994,32
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2291
|18,2404
|% 0,03
|
|Euro
|18,0349
|18,0497
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8711
|20,9757
|% -0,30
|
|Frank
|18,4418
|18,5529
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8372
|4,8615
|% 0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-6,01
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.729
|6.824
|-16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.331
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.668
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,45
|
Seans Raporu
18:10
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem