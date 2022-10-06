***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 14:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067972
BIST
14:403.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 58,17
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
14:4018,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0455
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
14:4018,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
14:401.024,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.024,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KMPUR
|66,00
|180.275.387
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|150.371.466
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.859.603
|% 9,95
|
|HKTM
|53,50
|68.139.370
|% 9,63
|
|ARSAN
|6,91
|45.790.611
|% 8,82
|
|INFO
|9,65
|7.094.622
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.066.000
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|88,95
|3.720.941.821
|% 7,49
|
|THYAO
|83,80
|3.470.585.264
|% -1,18
|
|SISE
|28,98
|2.776.150.569
|% 2,19
|
|EKGYO
|4,31
|1.757.133.824
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,07
|1.606.307.310
|% 3,33
|
|EKGYO
|4,31
|1.757.133.824
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,07
|1.606.307.310
|% 3,33
|
|ZOREN
|4,82
|758.505.673
|% 1,69
|
|DOHOL
|5,25
|692.267.405
|% 2,74
|
|ISCTR
|8,29
|1.043.382.395
|% 1,97
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5817
|% -0,24
|
|Euro
|18,3609
|18,3841
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8557
|20,9602
|% -0,62
|
|Frank
|18,8012
|18,9145
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% -0,03
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|25,00
|
|Tam
|6.873
|6.923
|-21,00
|
|Yarım
|3.349
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-0,43
|